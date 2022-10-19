انت الان تتابع خبر عمره 36 عاما.. قميص مارادونا التاريخي يعود للأرجنتين (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذلك بعد أن تبرع به الألماني لوثار ماتيوس الذي واجه مارادونا في المباراة الفاصلة.

وأعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عبر منصات التواصل الاجتماعي: "عاد القميص الذي ارتداه أسطورتنا دييغو أرماندو مارادونا في نهائي مونديال 86 إلى البلاد. نعم عاد إلى متحف كرة القدم الأرجنتينية. إنه كنز يخص أحد أبرز ممثلينا في كرة القدم العالمية".



وكان الألماني ماتيوس، المالك السابق للقميص، قد تبرع به للأرجنتين قبل شهرين.

وأكد كلاوديو تابيا، رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم: "فخورون للغاية باستعادة قميص دييغو مارادونا في نهائي مونديال المكسيك 1986. سيتمكن الجميع قريبا من رؤيته. شكرا مارسيلو أورداس ولوثار ماتيوس الذي يمكنه الآن رؤية القميص في أي وقت".

وخاض ماتيوس مونديال إسبانيا 1982 والمكسيك 1986 وإيطاليا 1990 والولايات المتحدة 1994 وفرنسا 1998.

