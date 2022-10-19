انت الان تتابع خبر وكالة الاستخبارات تحبط عملية هروب 6 ارهابيين (صورة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – أمن

أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة الى وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، أحباط عملية هروب 6 ارهابيين اثناء محاولتهم عبور حدود البلاد.



وقالت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "من خلال تنسيق العمل بين القوات الأمنية، ووفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة من قبل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تمكنت القوات الامنية من جهاز مكافحة ارهاب السليمانية بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة من احباط محاولة هروب ستة ارهابيين بارزين الى خارج البلاد، وهم من المطلوبين وفق احكام المادة (4/ارهاب)".

وأضاف البيان، إن "العمل الأمني المشترك والمعلومات المتبادلة، أصبح أثره واضح في جميع قواطع المسؤولية وحقق نتائج إيجابية عالية لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية أينما كانوا".