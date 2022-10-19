انت الان تتابع خبر شبكة أمريكية تفجر مفاجأة: إيرانيون في القرم لتدريب الروس على استخدام المسّيرات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – دوليات

نقلت شبكة "سي أن أن" الأمريكية، عن مصادر استخبارية أمريكية، قولها إن إيران أرسلت مدربين عسكريين إلى شبه جزيرة القرم، لتدريب القوات الروسية على استخدام الطائرات بدون طيار الإيرانية، التي ظهرت مؤخرا في الحرب بأوكرانيا.



وكانت روسيا أطلقت، في الأسابيع الأخيرة، المئات من الطائرات بدون طيار إيرانية الصنع من شبه جزيرة القرم لاستهداف البنية التحتية في العديد من المدن الأوكرانية.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، إن "تعميق العلاقات بين موسكو وطهران يجب أن يُنظر إليه على أنه تهديد"، وأضاف أن الولايات المتحدة ستستمر في اتخاذ إجراءات عملية وخطوات صارمة لجعل مبيعات الأسلحة هذه أكثر صعوبة، بما في ذلك العقوبات ومراقبة أي كيانات متورطة في ذلك".

ولم توضح الشبكة الأمريكية، عدد المدربين الذين سافروا إلى شبه جزيرة القرم، وما إذا كانوا لا يزالون هناك، لكن مصدرا مطلعا على المعلومات الاستخباراتية الأمريكية قال إنه تم إرسال "العشرات" من المدربين الإيرانيين.

وقال مسؤولون أمريكيون إنه عندما بدأت روسيا لأول مرة في اختبار ونشر الطائرات بدون طيار في أوكرانيا في أغسطس/ آب، حدثت إخفاقات للعديد من الطائرات.

وكان العملاء الروس يتدربون على تشغيل تلك الطائرات داخل إيران، لكن المدربين الإيرانيين بدأوا السفر إلى شبه جزيرة القرم في الأسابيع الأخيرة لتقديم المساعدة لروسيا

ومحاولة إصلاح مشاكل المسيرات.

وقدمت طهران نوعين من تلك الطائرات: طائرة "شاهد"، التي تنفجر عند الاصطدام ويصل مداها إلى ما يزيد على الـ 1000 ميل، وطائرة "مهاجر-6"، التي يمكنها حمل الصواريخ واستخدامها للمراقبة.

ورأى المسؤولون الأمريكيون أن اعتماد روسيا على هذه الطائرات الإيرانية ولا سيما طائرات "شاهد" كدليل على أن روسيا تكافح لتجديد مخزونها الأصلي من الذخيرة بعد 8 أشهر من الحرب وتطبيق العقوبات الغربية.

ونفت إيران إرسال طائرات مسيرة لروسيا، واتخذت أوكرانيا العديد من الخطوات الدبلوماسية ضد إيران، بسبب ما قالت إنه تزويد للجيش الروسي بطائرات ألحقت الأضرار بالمدن الأوكرانية.

لكن وكالة رويترز ان "إيران شحن مزيد من الطائرات المسيرة والصواريخ إلى روسيا لمساعدتها في حربها في أوكرانيا، بحسب ما كشفه اثنان من المسؤولين واثنان من الدبلوماسيين الإيرانيين.



ولم تعلق إيران رسميا حتى الآن على ما كشفته وكالة "رويترز"، إلا أنها تنفي باستمرار تزويد روسيا بأسلحة في حربها في أوكرانيا.