انت الان تتابع خبر بعد تعليقات مثيرة للجدل بشأن وفاته.. عائلة جورج فلويد تقاضي مغني راب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وزعم ويست أن فلويد، الذي قُتل على يد الشرطي الأمريكي ديريك شوفين، في أيار/مايو 2020، توفي نتيجة جرعة زائدة من "الفنتانيل" وأن ركبة ضابط الشرطة لم تكن على رقبته، وفقًا لـ"ديلي ميل".

وأصدرت عائلة فلويد، خطاب "التوقف والكف" إلى ويست، بسبب التعليقات التي أدلى بها على بودكاست "Drink Champs" على شبكة "Revolt TV"، وتم حذفها بعد ذلك.



وطالبت زوجة فلويد، روكسي، واشنطن بتعويض بقيمة 250 مليون دولار، مشيرة إلى أن ويست أدلى بتصريحات كاذبة عن فلويد؛ للترويج لعلاماته التجارية ومن أجل زيادة القيمة التسويقية والإيرادات لنفسه وشركائه.

وقال محامو العائلة إن ويست، خلق "أكاذيب خبيثة" حول فلويد، للاستفادة من وفاته وصدمة العائلات.

وأعلنت مؤسسة المحاماة "The Witherspoon Law Group" ،التي تمثل الأسرة في بيان، أن ابنة جورج فلويد تتعرض لصدمة من تعليقات وتصريحات كاني ويست؛ ما يخلق بيئة غير آمنة وغير صحية لها.



ووصف البيان الصحفي الصادر عن الفريق القانوني للعائلة تعليقات ويست بـ"البغيضة"، وأضاف أنه "يجب على ويست، أن يفهم ويَعِي أن بعض الكلمات لها عواقب".

وتسببت وفاة فلويد في عام 2020 باندلاع مظاهرات وأعمال عنف في بضع مدن أمريكية، رغم توجيه اتهامات بالقتل للشرطي ديريك تشوفين

