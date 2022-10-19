انت الان تتابع خبر ذي قار.. نزاع عشائري يعطل دوام إحدى المدارس لمدة أسبوع (وثيقة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – ذي قار

تسبب نزاع عشائري بمحافظة ذي قار، في تعطيل الدوام الرسمي بأحدى مدارس المحافظة وفقا لوثيقة صادرة من تربية المحافظة.



وبحسب الوثيقة، فأن وفد تربوي قام بزيارة مدرسة الجيل الجديد المختلطة في محافظة ذي قار، لكن القوات الأمنية منعت الوفد من الدخول الى المنطقة لخطورة الوضع الأمني بسبب نزاع عشائري بين قريتين.

ووفقا للوثيقة فأن مدير عام تربية محافظة ذي قار وافق على مقترح تعليق الدوام الرسمي في المدرسة لحين انتهاء النزاع العشائري بين القريتين.

الوثيقة ادناه: