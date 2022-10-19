انت الان تتابع خبر الحكيم خلال لقائه بالجبهة التركمانية: كركوك عراق مصغر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي لتيار الحكمة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الحكيم التقى، اليوم الاربعاء، مع رئيس الجبهة التركمانية حسن توران"، مبينا أنه "أكد أهمية المكونات في المجتمع العراقي، وإحترام الخصوصيات في إطار الهوية الوطنية الجامعة".وأضاف، أن "الحكيم جدد دعوته الى تمثيلها في الحكومة القادمة"، مشيراً الى "ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة وإدامة الحوار بين الفرقاء السياسيين والسماع للمعترضين وأخذ ملاحظاتهم ورؤاهم بعين الإعتبار".

وبحسب البيان، أكد الحكيم، أن "كركوك عراق مصغر والنجاح فيها نجاح في عموم العراق"، لافتا الى "أهمية إدارة التنوع في العراق، وأن ميزة العراق بتنوعه، ومكوناته جسور العراق إلى شعوب العالم".

وأشاد رئيس تيار الحكمة بـ"تضحيات التركمان ودورهم في مقارعة الدكتاتورية ومواجهة الإرهاب".