بينها تجديد العقد.. أبرز مكاسب بنزيما بعد تتويجه بالكرة الذهبية

ووفقا لصحيفة "أس" الإسبانية، ينص عقد بن زيمة؛ الفائز بالنسخة الأخيرة، مع ريال مدريد على منح المهاجم الدولي الفرنسي مكافأة بنحو مليون يورو مقابل تتويجه بالكرة الذهبية.

وذكرت الصحيفة، أن العديد من اللاعبين لديهم بنود مختلفة في عقودهم مع أنديتهم، وبموجبها يحصلون على مكافآت قيمة نتيجة تحقيقهم لأهداف معينة، مثل الحصول على جائزة الكرة الذهبية، والتي لها تأثير إيجابي على أنديتهم.



ويجلب التتويج بالكرة الذهبية مداخيل إضافية للنادي، الذي ينشط فيه اللاعب، بفضل تزايد الاهتمام الإعلامي الذي ينعكس بزيادة في الموارد من عقود الرعاية وبيع المنتجات المرتبطة بالنادي أو باللاعب المتوج.

من جانب آخر، ذكرت "أس"، أن بن زيمة قد يحصل على جائزة أخرى من ريال مدريد إلى جانب المكافأة المالية، حيث سيكون اللاعب في موقف قوة لتجديد عقده الذي ينتهي مع نهاية الموسم الحالي.

وينتظر أن يحتفي ريال مدريد بتتويج بن زيمة بالكرة الذهبية قبل انطلاق مباراة الفريق ضد ضيفه إشبيلية المقررة في ملعب سانتياغو برنابيو السبت المقبل لحساب الأسبوع الـ 11 من الدوري الإسباني.