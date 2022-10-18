انت الان تتابع خبر الحلبوسي يبحث مع السفيرة الامريكية تشكيل الحكومة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "الحلبوسي استقبل، سفيرةَ الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق السيدة ألينا رومانوسكي".

وأضاف ان "اللقاء ناقش اللقاء آخر تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، والخطوات الجارية لاستكمال تشكيل حكومة تُعنى بمتطلبات الشعب وتلبِّي طموحاته".

