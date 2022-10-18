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الحلبوسي يبحث مع السفيرة الامريكية تشكيل الحكومة

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "الحلبوسي استقبل، سفيرةَ الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق السيدة ألينا رومانوسكي".

وأضاف ان "اللقاء ناقش اللقاء آخر تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، والخطوات الجارية لاستكمال تشكيل حكومة تُعنى بمتطلبات الشعب وتلبِّي طموحاته".


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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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