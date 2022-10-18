انت الان تتابع خبر مستشار خامنئي يكشف عدد الدول التي طلبت من إيران شراء طائرات مسيرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال اللواء صفوي في كلمة ألقاها أمام مؤتمر "العلم والتكنولوجيا" في طهران إن "أمريكا والكيان الصهيوني عاجزان عن تحقيق نصر أمام الشعب الإيراني"، مشيرا إلى أن "إيران التي كانت تستورد 80% من حاجاتها العسكرية من الخارج قبل انتصار الثورة الإسلامية، باتت الآن تنتج 80% من معداتها الدفاعية".وكشف، أن "22 دولة تقدمت بطلبات شراء الطائرات المسيرة من إيران".

وأضاف صفوي: "هذه الانجازات والانتصارات لم تكن لتتحقق لولا استخدام العلم والتكنولوجيا".