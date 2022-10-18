انت الان تتابع خبر الاعرجي: العراق لن يكون طرفا في الحرب الروسية الأوكرانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مستشار الأمن القومي، استقبل، بمكتبه السفير النرويجي في بغداد، اسبين ليند بيك".

وأضاف ان "الأعرجي بحث مع السفير النرويجي، سبل تمتين العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في المجالات كافة، فضلا عن بحث الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الدولي والإقليمي".



وأشار البيان الى ان "اللقاء تطرق، إلى الأزمة الأوكرانية الروسية، حيث أكد الأعرجي على أهمية حث الأطراف على الحوار من أجل السلام في المنطقة والعالم، مشيرا إلى أن العراق حريص على أن لايكون طرفا في هذه المعركة، وأن موقفه هو السعي لإقناع أطراف الأزمة بالحوار".

وجرى أيضا، بحث ملف مخيم الهول السوري، حيث أشار الأعرجي إلى "حاجة العراق لوقوف المجتمع الدولي معه بشكل أكبر، لتفكيك هذا المخيم، مشددا على أهمية أن يبقى المجتمع الدولي متماسكا في مواجهة الإرهاب وتجفيف منابعه المالية والبشرية والإعلامية، كما تطرق الأعرجي إلى خطورة ظاهرة المخدرات في المجتمعات، مؤكدا العمل مع الجهات القانونية، لتعديل قانون مكافحة المخدرات، وتشديد العقوبات الخاصة بهذه الجريمة ".



من جانبه أكد السفير النرويجي، "حرص بلاده على إدامة الشراكة مع العراق، من خلال عملية العزم الصلب وحلف الناتو، معربا عن استعداد بلاده للتعاون مع العراق في مجالات تبادل المعلومات ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة".