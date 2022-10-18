انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية والسفير الأردني يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل في قصر السلام ببغداد، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى العراق منتصر الزعبي". وضااف البيان، أن "لسفير الأردني قدم تهانيه إلى الرئيس عبد اللطيف رشيد بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية، متمنيا له الموفقية والنجاح لخدمة الشعب العراقي وبما يحقق التقدم والازدهار والرقي"، مؤكدا "دعم المملكة الأردنية حكومة وشعبا للعراق في تعزيز أمنه واستقراره وحماية سيادته".

وأعرب رئيس الجمهورية عن "شكره لسعادة السفير الأردني على تهانيه"، لافتا الى "حرص العراق على تعزيز العلاقات الثنائية مع المملكة وتنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليمية والدولية وبما يحقق الاستقرار والسلام في المنطقة".

