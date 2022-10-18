انت الان تتابع خبر إدارة الدولة تحدد موعد التصويت على الحكومة بكامل أعضائها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 - سياسة

حدد ائتلاف إدارة الدولة، اليوم الثلاثاء، يوم السبت المقبل موعد التصويت على الحكومة بكامل أعضائها.

وذكر الائتلاف في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "عقد اجتماعه الدوري الذي خصص لمناقشة تشكيل الحكومة، في مكتب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي".

وأضاف البيان، ان "الائتلاف بحث اخر المستجدات السياسية للبلاد وضرورة الاسراع بتشكيل حكومة الخدمة".

وبحسب البيان، أعلن الائتلاف "عزمه دعوة مجلس النواب الى عقد جلسة يوم السبت المقبل للتصويت على الحكومة بكامل أعضائها".