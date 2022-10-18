انت الان تتابع خبر أرقام الاقتصاد الصيني تهدد طموحات الرئيس شي.. فما علاقة أجندته السياسية؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويتطلب هذا الهدف من الاقتصاد الصيني أن ينمو بمعدل 5٪ تقريبا سنويا على مدى 15 عاما، وفقا لتقديرات المسؤولين المشاركين في صنع السياسات.

ويعتقد العديد من الاقتصاديين داخل الصين وخارجها الآن أن نسبة 5٪ لن تكون قابلة للتحقيق، ليس فقط لهذا العام، ولكن أيضا على المدى الطويل، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال.



وتقول الصحيفة إن أحد التحديات الرئيسية أمام الخطة الاقتصادية للرئيس الصيني، هي الأجندة السياسية للرئيس نفسه.

ومنذ وصوله إلى السلطة في عام 2012، وضع شي الالتزام بالأيديولوجية والأمن القومي وسيطرة الحزب الشيوعي في قلب السياسة، وقد أصر على زيادة سيطرة الدولة على الاقتصاد – وهو نهج يقول العديد من الاقتصاديين إنه جاء على حساب القطاع الخاص الديناميكي الذي دفع النمو الاستثنائي للصين.



ويتوقع اقتصاديو القطاع الخاص والبنك الدولي ومؤسسات أخرى أن ينتعش نمو الصين إلى حوالي 4.5٪ العام المقبل بعد ما يقدر بنحو 3٪ أو نحو ذلك في عام 2022، على افتراض أن بكين ستخفف في نهاية المطاف من سياسة الحجر المرتبط بكوفيد.

ويتوقع العديد من الاقتصاديين أن يظل النمو أضعف مما كان عليه قبل الوباء، ويرجع ذلك جزئيا إلى تقلص القوى العاملة وارتفاع مستويات الديون، وفقا للصحيفة.

وأصر شي على تعزيز عمليات الإغلاق حتى في حالات تفشي المرض البسيطة للانسجام مع وجهة نظره القائلة بأن نظام السيطرة المركزية في الصين أفضل من الغرب، وأبقى أعداد الحالات المبلغ عنها منخفضة. كما أبقت الشركات مغلقة ودفعت بطالة الشباب إلى الارتفاع.

وأدلى شي، الذي من المتوقع أن يضمن فترة ولاية ثالثة عندما يختتم مؤتمر الحزب الشيوعي هذا الأسبوع، بثلاث إشارات فقط إلى الأسواق في خطابه الذي استمر نحو ساعتين يوم الأحد وحذف أكثر من عشرة آخرين من نسخة مكتوبة أطول.

وبدلا من ذلك، ركز على قضايا الأمن القومي والفساد، وأشاد بمشاريع الدولة في رحلات الفضاء وأجهزة الكمبيوتر العملاقة، وتعهد بخلق دور أكبر للاشتراكية والقطاع العام، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

السياسات الاشتراكية تخنق الاقتصاد

وكان للعديد من سياسات شي، التي فضلت امتيازات الدولة على التغييرات المؤيدة للأعمال التجارية والسوق الحرة، تأثير هائل على الاقتصاد.

وهزت سياسات كوفيد التقييدية ثقة المستهلكين والشركات. ويشهد سوق الإسكان، وهو مصدر للوظائف وثروة الأسر، أزمة، وبلغت نسبة البطالة بين الشباب رقما قياسيا بلغ 20 في المئة بعد أن اتخذت الصين إجراءات صارمة ضد الصناعات سريعة النمو تحت رعاية تنمية أكثر مسؤولية.

وكان التحول في مناخ الأعمال كبيرا، وأصبحت الشركات على الإنترنت، الآن محاصرة من قبل الوكالات الحكومية. وقد تم دفع المليارديرات، بمن فيهم جاك ما، مؤسس علي بابا، إلى العمل السري أو سجنوا بعد انتقادهم للحكومة.

ونقلت الصحيفة عن يورغ ووتكه، رئيس غرفة تجارة الاتحاد الأوروبي في الصين، إن الاقتصاد الصيني أصبح الآن أكثر انغلاقا على الداخل، وأقل سهولة في الوصول إليه، ومتأصلا بعمق في "اللمسة الأيديولوجية" للسيد شي.

وتغيرت أولويات شي. في عام 2018، بدأت بكين حملة على مستوى البلاد للحد من الاقتراض المفرط من قبل الشركات الخاصة. مما أدى إلى إغلاق وإفلاس الكثير من هذه الشركات.

ومن عام 2019 إلى عام 2021، استحوذت الشركات المملوكة للدولة على أكثر من 110 شركات صينية متداولة علنا، بقيمة تزيد عن 83 مليار دولار، وفقا لشركة برايس ووترهاوس كوبرز.

وكانت عمليات الاستحواذ هذه نادرة قبل تولي شي السلطة في عام 2012.

وفي تصريحاته المعدة سلفا يوم الأحد، شدد شي على أهمية ضمان أن "يصبح رأس المال والشركات المملوكة للدولة أقوى، ويحقق أداء أفضل".

ويوم الاثنين، أجلت الصين فجأة إصدار بيانات الربع الثالث عن ناتجها المحلي الإجمالي، والتي كان من المقرر أن تصدر في الأصل يوم الثلاثاء، دون إبداء أي سبب.

ويتمثل أحد المخاوف الاقتصادية على المدى الطويل في أن شي أعطى الأولوية للشركات المملوكة للدولة، وضغط على الشركات الخاصة، وهو انعكاس كبير عن مسار الصين منذ أن بشر الزعيم السابق دنغ شياو بينغ بفترة من "الإصلاح والانفتاح" في عام 1978.

وسخر شي سلطات الدولة لتحييد أباطرة القطاع الخاص الأقوياء.

الدولة ضيقت على أصحاب رؤوس الأموال

ووسط تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة، كثف شي جهوده للحد من اعتماد الصين على التكنولوجيا الأجنبية وتوجيه المزيد من رؤوس الأموال إلى الصناعات التي تعتبرها بكين ذات أهمية استراتيجية، مثل أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.

ويساهم هذا التحول في تباطؤ الإنتاجية ونمو الأجور، والضعف في الأسواق المالية الصينية، وتزايد تردد الشركات الغربية في الاستثمار هناك.

وتتوقع دراسة جديدة أجراها مركز جيوإيكونوميكس التابع للمجلس الأطلسي، وهو مركز أبحاث في واشنطن، ومجموعة روديوم، وهي شراكة بحثية اقتصادية مقرها نيويورك، أن الصين سوف تكافح من أجل الحفاظ على نمو يزيد على 3٪ سنويا بحلول منتصف هذا العقد، ما لم تقم الحكومة بإجراء تعديلات للتغلب على تقلص عدد السكان وضعف الإنتاجية.

ويقدر تحليل أجراه صندوق النقد الدولي أن متوسط النمو في الإنتاجية بلغ 0.6٪ فقط في أغلب العقد الماضي تحت إشراف شي. وكان هذا انخفاضا حادا من متوسط 3.5٪ في السنوات الخمس السابقة.

ويقدر الصندوق أن إنتاجية الشركات الحكومية لا تتجاوز 80٪ من إنتاجية الشركات الخاصة، وعادة ما تكون أقل ربحية.

ولدى شركة بتروتشاينا المملوكة للدولة، والتي تساعد في جهود الصين للحد من الاعتماد على الطاقة الأجنبية، أكثر من 400 ألف موظف، أي ستة أضعاف عدد موظفي شركة إكسون موبيل.

واستنادا إلى العائد على الأصول، فإن الشركة الأميركية أكثر ربحية بنحو ثلاثة أضعاف من بتروتشاينا، مع أكثر من ضعف الرواتب لكل عامل.

وتقول الصحيفة إن نهج شي السياسي في القيادة أزعج بعض كبار القادة داخل الصين الذين يعتقدون أن البلاد يجب أن تستمر في المسار الذي حدده دنغ.

ويبدو أن لي كه تشيانغ، الرجل الثاني بعد شي ورئيس للوزراء، قد استغل في بعض الأحيان المخاوف داخل صفوف الحزب بشأن النمو المتعثر، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال.

وبعد وقت قصير من اجتماع قادة الحزب في بلدة بيداهي الساحلية في أغسطس، قام لي برحلة إلى شنتشن، مهد التحول الاقتصادي في الصين. وفي لفتة رمزية، وضع إكليلا من الزهور على تمثال كبير لدنغ.

وقال أمام حشد من الجمهور "الإصلاح والانفتاح يجب أن يمضيا قدما"، وفقا لمقطع فيديو انتشر على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية. وشبه عملية تحرير الاقتصاد الصيني بـ "حرق أثر من الدماء".

وشنت بكين حملة شبه شاملة على عمالقة التكنولوجيا الخاصة الذين ينظر إليهم على أنهم يتحدون حكم شي الاستبدادي، خاصة في القطاعات التي غامرت في المجال الأيديولوجي للحزب، مثل الدروس الخصوصية والترفيه.

ونقلت الصحيفة قصة أحد رواد الأعمال الذين حصلوا على درجة الدكتوراه في تكنولوجيا التعليم في الولايات المتحدة أكثر من عقد من الزمان واستثمر في بناء منصة لتعلم اللغة الإنجليزية في الصين تخدم أكثر من 15 مليون طالب. لكنه ترك الشركة وراءه العام الماضي بعد أن انخفض عدد عملائها بنسبة 80٪ في حملة بكين على شركات التعليم الخاص، والتي يخشى الرئيس الصيني أن تكلف الآباء الكثير من المال وتصبح في الواقع نظاما تعليميا بديلا.

وقال رجل أعمال آخر، روك صن، إنه غادر الصين خلال الصيف بعد أن حظرت الحكومة المعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة.

وتخشى بكين من أن العملات الرقمية اللامركزية والمجهولة الهوية يمكن أن تقوض سيطرة الدولة على النظام المالي.

وقال صن، الذي عمل لسنوات في شركات التكنولوجيا والعملات المشفرة في بكين، إن مستثمري العملات المشفرة رحبوا في البداية بالتوجيه الحكومي للمساعدة في جلب النظام إلى الصناعة.

وقد أدت زيادة الفحص التنظيمي للاستثمارات الأجنبية، لأسباب تتعلق بالأمن القومي، إلى مغادرة المزيد من الشركات متعددة الجنسيات أو التخطيط لسحب استثماراتها من الصين.

وعلى الرغم من البيانات الحكومية التي تظهر استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي القوية إلى الصين، إلا أن دراسة وجدت أن الاستثمار الأجنبي المباشر كحصة من الناتج المحلي الإجمالي للصين قد انخفض باطراد، إلى 21٪ في العام الماضي من حوالي 30٪ قبل عقد من الزمان.

