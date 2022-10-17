اخبار العالم / اخبار العراق

ضبط 56 مخالفا لقانون الإقامة في بغداد

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر ضبط 56 مخالفا لقانون الإقامة في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على (56) شخصا مخالفا لقانون الإقامة رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٧ في بغداد".

وأضافت ان "عملية إلقاء القبض عليهم جاءت بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الاستخبارية، فضلا عن القوة الماسكة للأرض، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وتسفيرهم خارج البلاد وفق القانون".

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا