انت الان تتابع خبر بالفيديو: اكثر من 800 مليون شخص في العالم ما زالوا يعانون من الجوع‎‎ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - في وقت تواجه فيه دول العالم تحديات متصاعدة بسبب وفرة الغذاء وقدرة الكوكب على إطعام السكان الآخذ عددهم بالارتفاع، يعيش الجوعى حول العالم في أزمات أخرى مرتبطة بتوفير الحد الأدنى للبقاء على قيد الحياة.وبحسب بيانات الأمم المتحدة 2022، فان ما يصل إلى 828 مليون شخص ما زالوا يعانون من الجوع. وان ما يقدر بـ 14 مليون طفل دون سن الخامسة في جميع أنحاء العالم يشكون من سوء التغذية الحاد الوخيم، المعروف أيضًا باسم الهزال الشديد. إلا أن 25% فقط من الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد يحصلون على العلاج المنقذ.

يوم الغذاء العالمي ياتي هذا العام، بينما تسببت الحرب الروسية الأوكرانية في عدة أزمات مرتبطة بالتضخم، الأولى لها علاقة بتذبذب إمدادات الحبوب والأسمدة، والثانية لها علاقة بارتفاع أسعار الغذاء على مستوى العالم، والحمائية التي تمارسها الدول لتعزيز الاكتفاء الذاتي.



وبحسب اقتصاديين يكون الجوع ونقص التغذية أسوأ بكثير عندما تطول النزاعات وتكون المؤسسات ضعيفة؛ ويتزايد عدد النزاعات وبعضها يزداد سوءا بسبب الصدمات المرتبطة بالمناخ، لافتين الى ان الانكماش الاقتصادي في البلدان التي تعتمد على عائدات تصدير السلع ذات الطلب المرتفع، والسلع الأساسية الأخرى يؤثر ايضا على توافر الغذاء ويقلل من قدرة الناس على الحصول على الغذاء.