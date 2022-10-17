انت الان تتابع خبر الكربولي يعلن انطلاق تحالف "الانبار الموحد" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الكربولي في كلمة له، إن "تحالف الانبار الموحد في تشكليه وانطلاقه واهدافه ومتبنياته لن يكون اليوم او غداً ظلا لتجار المواقف او فاسدي السلطة ولن يكون منفذاً لاي طرف او اجندة خارجية"، مضيفاً "اننا سنحرص على ان يبقى ممثلاً حقيقياً لعشائر ومثقفي الانبار وشباب ونساء الانبار".



وبين "حرصنا على تقديم خيرة ابناء الانبار للتصدي للمسؤولية السياسية التشريعية منها والتنفيذية ومهدنا لهم الطريق ليكونوا مؤثرين في الساحة السياسة الا ان البعض منهم لم يكن بمستوى ثقتنا او ثقة ابناء محافظتنا الكريمة حتى وصل الامر انهم استغلوا اسم الانبار لبناء امبراطورية شخصية لهم مستغلين ما توفر لهم من امانات ومساعدات وصلاحيات حكومية فصادروا الحقوق وضيقوا على الحريات وتاجروا بمعاناة العوائل النازحة".



وأشار إلى أن أولئك "تنصلوا عن تقديم حقوق المغيبين القانونية وتكتموا حتى على فتح مقابرهم الجماعية لضمان بقائهم في كرسي السلطة"، مردفاً: "هدفنا تصحيح المسار وفتح المجال امام الأغلبية الكفوءة والقيادة الشبابية الانبارية".

