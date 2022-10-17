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الفتلاوي توجه رسالة للسوداني.. "لكي تنجح عليك بهذا الأمر"

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الفتلاوي في تغريدة عبر تويتر، "من اهم أدوات السوداني هم المحافظين ولكي ينجح عليه ان يبدأ بتقييم المحافظين الحاليين وتغيير الفاشلين منهم وأولهم محافظ بابل الذي خيب أمل أهالي المحافظة بإدائه طيلة الأشهر الماضية، بابل غير محظوظة بمحافظيها".

وأضافت، "تحية وتقدير لكل محافظ ناجح مثل محافظي البصرة وكربلاء والانبار".
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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