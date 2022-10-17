انت الان تتابع خبر أحدهم محكوم بالحبس الغيابي.. الاطاحة بمتهمين إثنين في بابل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارنا استطاعت إلقاء القبض على مطلوب وفق المادة (5 /اولاً) من قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي محكوم عليه بالحبس الغيابي لمدة (3 أشهر) ".

وأضافت، أن " المفارز الامنية تمكنت ايضاً من إلقاء القبض على مطلوب وفق أحكام المادة (32 مخدرات)".



وأشارت قيادة الشرطة الى "إتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهمين تمهيداً لتسليمها الى جهتي الطلب إصولياً".