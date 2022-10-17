انت الان تتابع خبر أحدهم محكوم بالحبس الغيابي.. الاطاحة بمتهمين إثنين في بابل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارنا استطاعت إلقاء القبض على مطلوب وفق المادة (5 /اولاً) من قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي محكوم عليه بالحبس الغيابي لمدة (3 أشهر) ".
وأضافت، أن " المفارز الامنية تمكنت ايضاً من إلقاء القبض على مطلوب وفق أحكام المادة (32 مخدرات)".
وأشارت قيادة الشرطة الى "إتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهمين تمهيداً لتسليمها الى جهتي الطلب إصولياً".
وأضافت، أن " المفارز الامنية تمكنت ايضاً من إلقاء القبض على مطلوب وفق أحكام المادة (32 مخدرات)".
وأشارت قيادة الشرطة الى "إتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهمين تمهيداً لتسليمها الى جهتي الطلب إصولياً".