انت الان تتابع خبر إلهام شاهين تعلن عن أول عضو ستتبرع به بعد وفاتها (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتحدثت إلهام شاهين عن تبرعها بالقلب، خلال لقاء لها على هامش تكريمها بحفل الموريكس دور، التي أقيمت بالأمس، مشيرة إلى أنها سوف تتبرع بالقلب أول شيء، هذا لأن والدتها الراحلة كانت تعاني من هذا المرض، ورحلت دون أن تجد متبرعا بالقلب ينقذها.وأكملت: "أول حاجة هتبرع بيها القلب، ولو كان ينفع أدي قلبي لحد كنت عملت كدا، كان نفسي أديه لأمي، لأنها توفت بمرض القلب، وكانت محتاجة حد يتبرع لها بالقلب، لكن مش سهل لأن القلب الشيء الوحيد اللي لازم نتبرع بي بعد وفاتنا، الكُلى أو الكبد ممكن أتبرع بيهم وأنا صاحية، لكن القلب لازم يكون الشخص توفى".