انت الان تتابع خبر تحذيرات: العراق يتقدم بمعدلات الفساد العالمي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - لا حدود للفساد الذي يستشري بشكل غير معقول في دوائر ومؤسسات الدولة، ومع اختلاف القصص فأن النتيجة الثابتة هي هدر أموال الدولة، ولعل أخر حالة مسجلة تلك المتعلقة بضياع مليارين ونصف المليار دولار في هيئة الضرائب العراقية. ويقول مختصون أن ما يحصل من فساد يدار من شبكات كبيرة.اما موقف الاوساط الشعبية فأنه ينحصر في اطار المطالبة بالمزيد من الاجراءات القضائية وتحركات الجهات المختصة لملاحقة الفاسدين والحد من هذه الآفة التي نخرت مفاصل الدولة.

ويعول كثيرون على الحكومة الجديدة في ان تضع مكافحة الفساد على رأس برنامجها الحكومي، لما لها من تأثير كبير بتغيير الواقع الذي تحولت اليه البلاد خاصة بعد التقارير الدولية التي تفيد بتقدم العراق في مؤشرات الفساد العالمي.