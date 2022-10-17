انت الان تتابع خبر بدء مراسم تسليم رئاسة الجمهورية إلى عبد اللطيف رشيد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووصل رشيد، قبل قليل إلى قصر السلام في بغداد تمهيدا لاستلام الرئاسة والمباشرة بمهامه رئيساً لجمهورية العرق.

وانتخب مجلس النواب، في وقت سابق، عبد اللطيف رشيد رئيساً للجمهورية، بعد حصوله على الأغلبية في الجولة الثانية من عملية التصويت على المنصب التي تنافس فيها مع المرشح برهم صالح.



وحصل رشيد على 162 صوتاً، فيما نال صالح 99 صوتاً واعتبرت 8 أصوات باطلة، من مجموع عدد المقترعين البالغ 269 نائباً.