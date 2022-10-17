انت الان تتابع خبر عبر سفيرتها.. واشنطن تعرض "المساعدة" على السوداني لمكافحة الفساد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "اللقاء شهد التباحث في العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة بين البلدين وسبل تنميتها، وأهمية العمل على تعزيز الامن والاستقرار في العراق والمنطقة خلال المرحلة المقبلة".وأكد السوداني وفق البيان، "رغبة العراق في ترسيخ علاقة شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة من خلال تعزيز العمل على اتفاقية الإطار الاستراتيجي في جوانبها المختلفة الاقتصادية والتعليمية والثقافية والسياسية وقضايا مواجهة آثار التغير المناخي، فضلاً عن التعاون الأمني في مجال تقديم الدعم والمشورة لتمكين القوات الأمنية العراقية".

وأعرب رئيس مجلس الوزراء المكلّف عن "حرص الحكومة المقبلة على استمرار الحوار على المستوى الوطني داخل البرلمان وخارجه، والسعي الحثيث لحل القضايا الخلافية الداخلية".



وشدد على "أهمية بناء علاقاتٍ دولية متميزة ومتوازنة، بما يصبّ في مصلحة الشعب العراقي، ومدّ جسور التعاون مع الشعوب الشقيقة والصديقة في المحيطين الإقليمي والدولي".

من جانبها أكدت السفيرة الأميركية، دعم الحكومة الأمريكية لعراقٍ فيدرالي وسيادي آمن ومستقر ومزدهر وموحد"، بحسب ما جاء في البيان".

وبشأن مكافحة الفساد في العراق، أعربت السفيرة الأمريكية عن "استعداد حكومة بلادها لمساعدة العراق في مكافحة الفساد"، مشيدة "بتركيز السوداني في تحقيق تقدّم بهذا الملف".

ونقلت رومانوسكي رغبة الإدارة الأمريكية "بالاستمرار في التعاون مع العراق لهزيمة فلول داعش ومكافحة الإرهاب"، مشيرة الى أن "العراق يمثل مكوناً أساسياً واستراتيجيا في المنطقة".