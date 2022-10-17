نيمار يمثل امام القضاء بشأن قضية انتقاله من سانتوس (فيديو)

وتتعلق القضية بشكوى شركة (دي.آي.إس) البرازيلية للاستثمار، والتي كانت تملك 40% من حقوق نيمار خلال فترة لعبه في سانتوس، من أنها خسرت أموالا في انتقال اللاعب لأن قيمة الصفقة كانت أقل من قيمتها الحقيقية.

وطالبت الشركة بعقوبة أشد على نيمار بالسجن خمس سنوات وغرامات بقيمة 149 مليون يورو مع حرمانه من اللعب خلال مدة العقوبة التي يحددها القاضي.

وبجانب نيمار (30 عاما) من المتوقع أن يمثل للمحاكمة صباح الاثنين والدا اللاعب وممثلو الناديين ومنهم رئيس برشلونة السابق جوسيب ماريا بارتوميو وسلفه روسيل ورئيس سانتوس السابق أوديليو رودريغيز.

وأمرت المحكمة الجميع بالحضور الساعة العاشرة صباحًا اليوم الاثنين.

وقال باولو ناصر محامي شركة (دي.آي.إس) في مؤتمر صحفي ببرشلونة يوم الخميس "نيمار، بالتواطؤ مع والديه ومجلسي إدارة برشلونة وسانتوس، خان ثقة موكلي.

"القيمة الحقيقية للانتقال (بين سانتوس وبرشلونة) كانت 82 مليون يورو، وظهرت 17 مليون يورو فقط في التحويل الرسمي".

وأضاف أن نيمار لم يتم بيعه لمن يدفع أعلى سعر، مشيرًا إلى أن أندية أخرى عرضت 60 مليون يورو للحصول على خدماته.