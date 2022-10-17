انت الان تتابع خبر تطوير "روبوت كلب" قادر على إطلاق أكثر من 10 رصاصات في الثانية (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأظهر الفيديو طائرة مسيرة من طراز أوكتوكوبتر تهبط فوق سطح أحد المباني في منطقة حضرية، حيث وضعت "الروبوت" الكلب وغادرت المسيرة المكان.

تُظهر اللقطات طائرة بدون طيار كبيرة من طراز أوكتوكوبتر تسقط حمولتها المسلحة على سطح أحد المنازل في منطقة حضرية.



وبعد ذلك، نهض الروبوت تماماً كما ينهض الكلب على قوائمه وبدأ السير فوق السطح، وكان واضحاً وجود الرشاش فوق هيكله، لكن لم تظهر الفيديوهات لقطات إطلاق نار من هذا السلاح.

ووفقاً لمواقع الأمريكية، فإنه من المعروف أن الرشاش المثبت على ظهر "الروبوت الكلب" قادر على إطلاق 650 رصاصة في الدقيقة الواحدة.

ويعتقد أن السلاح الذي كان يحمله الروبوت من طراز "كيو بي بي- 97" الخفيف، التقني.

كما أنه ليس من الواضح ما إذا كان الفيديو صوّر أثناء تدريب عسكري صيني أم لا.



ونشر الفيديو على حساب شركة "Kestrel Defense Blood-Wing" الموثق على موقع "ويبو" الصيني الذي يشكل نظيراً لموقع التدوين المصغر تويتر.

إذ قال الحساب في تعليق مصاحب للفيديو إنه يمكن نشر "الروبوت الكلب" خلف خطوط العدو لشن هجوم مفاجئ.

كما يمكن نشره أيضاً على أسطح المباني التي يتمركز فيها العدو لاحتلال المناطق المرتفعة، بما يؤدي إلى احتواء قوته النيرانية، بجانب نشره في المناطق المدنية خلال العمليات العسكرية.

