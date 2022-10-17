انت الان تتابع خبر نادين الراسي توجه رسالة مؤثرة إلى نادين نجيم وسيرين عبد النور (صورة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ومن خلال حسابها عبر "تويتر" غردت نادين الراسي برسالة مؤثرة، وقالت:"العمر قصير والدّني فانية وما في شي بيحرز!! منتنافَس منتزاعَل منتصالَح والنتيجة أعمال النّاس عم تعشقكُن من خلالها وعم تفرّحولنا قلبنا وترفع لنا راسنا بالعالَم".وتابعت نادين الراسي قائلة: "سيرين نادين، كرمالي وكرمال روح جورج فينا شو ما كان الموضوع نقفل عليه بمفتاح المحبّة".

لترد عليها سيرين عبد النور، "الله يرحم روحه ويحميكي يا حياتي من كل شر وارجع شوف الضحكة على وجهك هيدا الاهم هلق والباقي تركيه للأيام".



يذكر أن الخلاف بين النجمتين بدء من طرف سيرين عبد النور والتي كانت تحضر جلسة حوارية ضمن فعاليات ختام منتدى الإعلام العربي وحضره برفقتها المنتج اللبناني صادق الصباح وكذلك الممثل عابد فهد، وأقيمت الجلسة الحوارية في دبي.حيث وجه لها سؤال من قبل الإعلامي نيشان حيث قال: "لماذا لا يجمع المنتج صادق الصباح سيرين عبد النور ونادين نجيم بعمل درامي واحد؟"، لتجيب سيرين: "أستاذ صادق طرح هيدا الموضوع زماناً، وأنا وافقت، بس نادين ما وافقت".لينفي صادق الصباح هذا الأمر ليقول: "أنا مش متأكد"، ولترد عليه سيرين عبد النور وتقول: "بلا أستاذ صادق، كان في مقابلة موجودة على اليوتيوب، قالت لهم أنا جدولي لسنة 2021 مليان، وأنا هيدا الموضوع مش وارد عندي".