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الريال يكتسح برشلونة في كلاسيكو الأرض

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بغداد - ياسين صفوان - وجاءت ثنائية الميرينجي في الشوط الأول من توقيع الهداف بنزيما وصاحب القذائف فالفيردي في الدقائق ١٢-٣٥، لينتهي الشوط الأول بواقع 2-0 .

هدف ثالث أتى في الدقيقة ٩١+ بركلة جزاء سجلها رودريجو بعد أن حاول البلاوجرانا العودة بهدف أول من مشاركة البدلاء توريس وصناعة فاتي في الدقيقة ٨٣، لينتهي اللقاء بنتيجة ٣-١ .


واعتلى الريال صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 25 نقطة.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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