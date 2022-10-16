انت الان تتابع خبر نزاهة البرلمان تعقد اجتماعاً استثنائياً بشأن "الترليونات المسروقة" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "لجنة النزاهة النيابية تعقد اجتماعًا استثنائيًا يوم الأربعاء المقبل تستدعي فيه وزير المالية وكالةً، المعفى احسان عبدالجبار ووكيل وزير المالية والمدير العام لهيئة الضرائب، السابق والحالي، ومدير عام مصرف الرافدين، فضلا عن استضافة رئيس هيئة النزاهة وكافة الجهات المعنية والمسؤولة، للتحقق من حيثيات ضياع مبلغ 3،7 ترليون دينار عراقي من حساب امانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين".



وستعلن اللجنة، وفق البيان، عن "نتائج الاستدعاء والاستضافة للرأي العام بعد الاجتماع مباشرة، وستستمر في مراقبة كافة اجراءات التحقيق".