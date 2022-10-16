انت الان تتابع خبر التشكيلة الرسمية لبرشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وشهدت تشكيلة نادي برشلونة ، التي اختارها تشافي التشكيلة التالية:

حراسة المرمى: شتيغن.

الدفاع: بالدي - كوندي - غارسيا - سيرجي روبرتو.

الوسط: فرينكي دي يونغ - بوسكيتس - بيدري.

الهجوم: ديمبلي - ليفاندوفسكي - رافينيا.



فيما شهدت تشكيلة الفريق الملكي التي اختارها، كارلو أنشيلوتي والذي اختار البدء بالحارس الأوكراني لونين على حساب البلجيكي تيبو كورتوا المصاب.

وجاءت تشكيلة الريال كالتالي:

حراسة المرمى: لونين.

الدفاع: ميندي - ألابا - ميليتاو - كارفاخال.

الوسط: كروس - تشواميني - مودريتش.

الهجوم: فينيسيوس - بنزيما – فالفيردي.

يذكر أن برشلونة يتصدر ترتيب الدوري الإسباني بفارق الأهداف عن ريال مدريد بعد ثماني مباريات على انطلاق المسابقة.

