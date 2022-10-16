انت الان تتابع خبر التشكيلة الرسمية لبرشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وشهدت تشكيلة نادي برشلونة، التي اختارها تشافي التشكيلة التالية:
الهجوم: ديمبلي - ليفاندوفسكي - رافينيا.
فيما شهدت تشكيلة الفريق الملكي التي اختارها، كارلو أنشيلوتي والذي اختار البدء بالحارس الأوكراني لونين على حساب البلجيكي تيبو كورتوا المصاب.
يذكر أن برشلونة يتصدر ترتيب الدوري الإسباني بفارق الأهداف عن ريال مدريد بعد ثماني مباريات على انطلاق المسابقة.
حراسة المرمى: شتيغن.
الدفاع: بالدي - كوندي - غارسيا - سيرجي روبرتو.
الوسط: فرينكي دي يونغ - بوسكيتس - بيدري.
الهجوم: ديمبلي - ليفاندوفسكي - رافينيا.
فيما شهدت تشكيلة الفريق الملكي التي اختارها، كارلو أنشيلوتي والذي اختار البدء بالحارس الأوكراني لونين على حساب البلجيكي تيبو كورتوا المصاب.
وجاءت تشكيلة الريال كالتالي:
حراسة المرمى: لونين.
الدفاع: ميندي - ألابا - ميليتاو - كارفاخال.
الوسط: كروس - تشواميني - مودريتش.
الهجوم: فينيسيوس - بنزيما – فالفيردي.
يذكر أن برشلونة يتصدر ترتيب الدوري الإسباني بفارق الأهداف عن ريال مدريد بعد ثماني مباريات على انطلاق المسابقة.