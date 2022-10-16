انت الان تتابع خبر نصيف تطالب بمنع سفر وزير النقل لهذا السبب (وثائق) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقالت نصيف في بيان، إنه "بموجب كتابنا ( ٣٣٨٥) في ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٢، على كل من جهاز الادعاء العام وهيئة النزاهة الاتحادية اتخاذ الاجراءات القانونية العاجلة من اجل اصدار قرار بمنع سفر وزير النقل في حكومة تصريف الاعمال اليومية ( ناصر حسين بندر ) بسبب قضايا الفساد المتهم بها، ومنها تزويره للشهادة الجامعة من اجل تولي المناصب الحكومية الامر الذي اثبته تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي المرقم ( ١٠ / ٤٠ / ١ / ٢٢١٩٤) في ١٠ / ١٠ / ٢٠٢٢".
ودعت نصيف، الدائرة القانونية في مجلس النواب إلى "إقامة شكوى جزائية امام المحاكم المختصة بسبب هذه التهم والخروقات الدستورية المرتكبة من قبل الوزير والتي ترتبت عليها ضرر في المال عام".
ودعت نصيف، الدائرة القانونية في مجلس النواب إلى "إقامة شكوى جزائية امام المحاكم المختصة بسبب هذه التهم والخروقات الدستورية المرتكبة من قبل الوزير والتي ترتبت عليها ضرر في المال عام".