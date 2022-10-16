العراق وفلسطين يؤكدان ضرورة تنسيق المواقف لإرساء الأمن في المنطقة

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بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب رشيد في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "استقبل اليوم، وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش".

وسلم الوزير، رئيس الجمهورية "رسالة تهنئة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية العراقي".



وأعرب الرئيس الفلسطيني، في رسالة التهنئة، وفق البيان، عن "أمنياته بالموفقية في مهامه السامية الموكلة إليه لتحقيق أهداف وتطلعات الشعب العراقي، مؤكّدا اعتزاز فلسطين حكومة وشعبا بالعلاقات التاريخية بين البلدين، والحرص على تطوير هذه العلاقات، مُثمنا مواقف العراق الثابتة تجاه شعب فلسطين وقضيته العادلة".

بدوره، حمّل رئيس الجمهورية "تحياته وشكره إلى الرئيس الفلسطيني على تهانيه، مؤكدا دعم العراق للقضية الفلسطينية، وضرورة تنسيق المواقف من أجل إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة وتعضيد أواصر التعاون المشترك لتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين في التطور والرفاه".

