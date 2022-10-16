انت الان تتابع خبر جميعهم أناث.. امرأة عراقية تضع توأماً ثلاثياً في الانبار (صورة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – الانبار

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، ولادة سيدة من محافظة الأنبار تبلغ من العمر 26 عاماً، توأماً ثلاثياً جميعهم أناث.



وقالت الوزارة في بيان، إن "فريقاً طبياً في مستشفى الرمادي التعليمي للنسائية والأطفال، قام بإجراء عملية قيصرية ناجحة لمريضة تبلغ من العمر 26 عاماً، كانت حاملاً بتوأم أناث ثلاثي".

وبحسب البيان، أكدت الأخصائية رغد فاضل رئيس الفريق الجراحي، أن "الحمل تلقائي وبدون استخدام أي منشطات للحمل، وقد راجعت المريضة استشارية النسائية في المستشفى بعد وصولها إلى الشهر الأخير من الحمل حيث تم إجراء فحوصات الأشعة والتحاليل المختبرية حيث تمت إحالتها لصالة العمليات الجراحية وتمت العملية بنجاح والام والاطفال بصحة جيدة".