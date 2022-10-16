انت الان تتابع خبر الموقف المروري.. طرق بغداد تختنق وحركة السير شبه متوقفة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "الموقف المروري لشوارع العاصمة بغداد، اليوم الاحد، شهد خناقات مرورية في أغلب الطرق"، مبينا أن "حركة السير في جسري الجادرية والطابقين شبه متوقفة، اما تقاطع مصفى الدورة فانه شهد زخماً مرورياً، وكذلك الطريق من مفرق منطقة الدورة باتجاه ام الطبول".وأضاف، أن "حركة السير من مدخل العاصمة بغداد باتجاه منطقة الدورة مزدحمة، بالاضافة الى فلكة ابو جعفر المنصور"، مشيرا الى ان "شارع السفارات شهد زخماً مرورياً، اما منطقة الغزالية ومخارجها فان حركة السير فيها شبه متوقفة".

وأشار الى ، أن "جسر البنوك بالاضافة الى مرور التاجيات بأتجاه الدوار شهدا زحاماً خانقاً، كذلك شارع الربيعي باتجاه الكرادة"، لافتا الى أن "حركة السير في جسر المعلق ونفق الزيتون سالكة".