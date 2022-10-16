انت الان تتابع خبر بعد الخسارة أمام الشرطة.. إدارة الزوراء: الأخطاء التحكيمية قتلتنا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-435262-638015004002624581.jpg
هاجمت إدارة الزوراء، الاتحاد العراقي لكرة القدم عقب الخسارة أمام الغريم الشرطة 2-1، مساء أمس السبت، في ختام مباريات الأسبوع الثاني لمنافسات الدوري العراقي الممتاز.
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2022-10-16 | 08:47
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الخليج 365 – رياضة
هاجمت إدارة الزوراء، الاتحاد العراقي لكرة القدم عقب الخسارة أمام الغريم الشرطة 2-1، مساء أمس السبت، في ختام مباريات الأسبوع الثاني لمنافسات الدوري العراقي الممتاز.