بعد الخسارة أمام الشرطة.. إدارة الزوراء: الأخطاء التحكيمية قتلتنا

الخليج 365 – رياضة هاجمت إدارة الزوراء، الاتحاد العراقي لكرة القدم عقب الخسارة أمام الغريم الشرطة 2-1، مساء أمس السبت، في ختام مباريات الأسبوع الثاني لمنافسات الدوري العراقي الممتاز.

محمد يوسف

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