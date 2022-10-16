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بعد الخسارة أمام الشرطة.. إدارة الزوراء: الأخطاء التحكيمية قتلتنا

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-435262-638015004002624581.jpg

2022-10-16 | 08:47

بعد الخسارة أمام الشرطة.. إدارة الزوراء: الأخطاء التحكيمية قتلتنا

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الخليج 365 – رياضة
هاجمت إدارة الزوراء، الاتحاد العراقي لكرة القدم عقب الخسارة أمام الغريم الشرطة 2-1، مساء أمس السبت، في ختام مباريات الأسبوع الثاني لمنافسات الدوري العراقي الممتاز.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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