انت الان تتابع خبر لفك الصدارة.. "كلاسيكو الارض" يلفت أنظار العالم نحو "سانتياجو برنابيو" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - يلتقي ريال مدريد وبرشلونة للمرة الرابعة في عام 2022، بعد مباراتي السوبر والدوري الموسم الماضي إضافة إلى لقاء ودي في أمريكا خلال استعدادات الفريقين للموسم الحالي.

ويلتقي ريال مدريد وبرشلونة يوم الأحد 16 أكتوبر الجاري، وذلك على ملعب "سانتياجو برنابيو"، في قمة الجولة رقم 9 من الدوري الإسباني.



وستبدأ المباراة في الساعة الثانية والربع ظهرا بتوقيت جرينتش، الرابعة والربع مساء بتوقيت القاهرة، الخامسة والربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، السادسة والربع مساء بتوقيت أبوظبي.

وتبث قنوات "بي إن سبورتس" مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن المقرر أن ينقل اللقاء عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1".

لكن يمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة أون لاين عبر البث المباشر لشبكة بي إن سبورتس (beIN CONNECT) وأيضا عبر تطبيق TOD تود الناقل للدوريات الأوروبية، ولكن باشتراك شهري.



وعن معلق مباراة مباراة ريال مدريد وبرشلونة، فقد أسندت قنوات "بي إن سبورتس" المهمة للتونسي عصام الشوالي.

ويفتقد الفريق الملكي لخدمات حارس مرماه الأساسي تيبو كورتوا بخلاف لاعب الوسط الإسباني داني سيبايوس بسبب الإصابة.

بينما تواجد المدافع الألماني أنتوني رودريجر في القائمة رغم إصابته القوية في الوجه عند إحرازه هدف التعادل في مرمى شاختار الأوكراني بدوري أبطال أوروبا.

ويعاني برشلونة من غيابات عديدة بسبب إصابات مختلفة ضربت كلا من رونالد أراوخو وأندرياس كريستينسن وهيكتور بيليرين وممفيس ديباي.

في المقابل، انضم المدافع الفرنسي جوليس كوندي لقائمة البارسا بعد تعافيه من إصابة أبعدته منذ بداية الشهر الجاري.

التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

يميل مدربا الفريقين كارلو أنشيلوتي وتشافي هرنانديز للاعتماد على الخطة المعتادة (4-3-3) مع إجراء تعديلات على التشكيل الأساسي لتعويض الغائبين.

حراسة المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: فيرلان ميندي – ألابا – ميليتاو – كارباخال.

خط الوسط: كروس، مودريتش، تشواميني..

خط الهجوم: بنزيما، فينيسيوس – رودريجو.

التشكيل المتوقع لبرشلونة ضد ريال مدريد

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: كوندي – بيكيه – إيريك جارسيا – ماركوس ألونسو.

خط الوسط: بوسكيتس – بيدري – دي يونج.

خط الهجوم: عثمان ديمبلي – رافينيا – ليفاندوفسكي.

تشتعل المنافسة بين ريال مدريد وبرشلونة بعد مرور 8 جولات من المسابقة.

يتساوى الفريقان على قمة الليجا برصيد 22 نقطة، إلا أن فارق الأهداف يصب في صالح الفريق الكتالوني.

يملك برشلونة أقوى خط هجوم بتسجيل لاعبيه 20 هدفا يليه ريال مدريد بـ19 هدفا، كما يعد البارسا الأقوى دفاعا، حيث استقبل مرماه هدفا واحدا في أول 8 جولات.

ترتيب الدوري الإسباني قبل كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

برشلونة - 8 مباريات - 22 نقطة.

ريال مدريد - 8 مباريات - 22 نقطة.

أتلتيكو مدريد - 9 مباريات - 19 نقطة.

أتلتيك مدريد - 9 مباريات - 17 نقطة.

ريال بيتيس - 8 مباريات - 16 نقطة.

ريال سوسيداد - 8 مباريات - 16 نقطة.

