انت الان تتابع خبر الفتح: حكومة السوداني ستكمل ما أنجزته حكومة عبد المهدي وستحاكم ترامب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر الموسوي، في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه فضائية السومرية، إن "الصراع بين الأطراف السياسية تحول الى تهم متبادلة"، مبيناً أن "الإطار التنسيقي شكل الحكومة عبر الطرق الدستورية والقانونية".وأضاف، أن "حكومة السوداني ستكون استثنائية، وحكومة إنجاز مهما كان عمرها".، مشيراً إلى أن "المجتمع الدولي داعم للحكومة الجديدة".

وأوضح، أن "حكومة السوداني ستكمل ما أنجزته حكومة عبد المهدي من اتفاقيات بهدف الخروج من العباءة الامريكية والبحث عن مصادر تمويل أخرى غير النفط".

وبشأن الانتخابات المبكرة، نوه الموسوي، إلى أن "الانتخابات المبكرة ستبقى محكومة بإجراءات المفوضية العليا للانتخابات"، لافتاً إلى أن "قانون الانتخابات الجديد هو من سيحدد موعدها".



في سياق آخر، أكد عضو تحالف الفتح، أن "حكومة السوداني ستتابع مع القضاء الأمريكي ملف اغتيال المهندس، لمحاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على هذه الجريمة"، وفق قوله.