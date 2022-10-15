انت الان تتابع خبر اعتقال ستة أشخاص بعد "مشاجرة عشائرية" في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، السبت، عن اعتقال ستة أشخاص بعد "مشاجرة عشائرية" في بغداد.

