انت الان تتابع خبر الموت يغيب أحد أبطال سلسلة "هاري بوتر" الشهيرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وكيلة أعماله، بليندا رايت، إن "عائلة كولترين تشكر الفريق الطبي في مستشفى فورث فالي الملكي في لاربرت على رعايتهم لكولترين".

وأضافت أن الراحل كان يتلقى كل أسبوع عددا من رسائل المعجبين لأكثر من 20 عاما، واصفة إياه بـ"الممثل الرائع والذكي".

واشتهر كولترين بتقديم الأدوار الكوميدية، وشارك في العديد من الأفلام والمسلسلات، أبرزها "هاري بوتر". ورشح خلال مسيرته الفنية الطويلة، التي بدأت في 1979، لجوائز كثيرة.