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الموت يغيب أحد أبطال سلسلة "هاري بوتر" الشهيرة

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت وكيلة أعماله، بليندا رايت، إن "عائلة كولترين تشكر الفريق الطبي في مستشفى فورث فالي الملكي في لاربرت على رعايتهم لكولترين".

وتابعت أن كولترين "سيظل في ذاكرة الناس لعقود قادمة بصفته -هاغريد-".

وفاة أحد أبطال سلسلة

وأضافت أن الراحل كان يتلقى كل أسبوع عددا من رسائل المعجبين لأكثر من 20 عاما، واصفة إياه بـ"الممثل الرائع والذكي".

واشتهر كولترين بتقديم الأدوار الكوميدية، وشارك في العديد من الأفلام والمسلسلات، أبرزها "هاري بوتر". ورشح خلال مسيرته الفنية الطويلة، التي بدأت في 1979، لجوائز كثيرة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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