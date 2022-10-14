انت الان تتابع خبر الدفاع المدني تحصي واجباتها خلال الـ24 ساعة الماضية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، الواجبات المنفذة خلال الـ24 ساعة الماضية في عموم البلاد كانت كالتالي:-

• عدد حوادث الحريق بلغت( 34) حادث حريق

• عدد الوفيات البشرية نتيجة الحوادث بلغت ( 2).



• عدد الواجبات الإنقاذ نتيجة الحوادث بلغت ( 1).• واجبات معالجة القنابل غير المنفلقة بلغت(1) واجب• عدد الإصابات البشرية نتيجة الحوادث بلغت ( 2).

واضافت ان "اهم الحوادث المسجلة خلال 24 هي كالتالي :-

• بغداد الكرخ "أخمدت فرق الدفاع المدني حادث حريق اندلع داخل عدد من الأكشاك التجارية تجاوز مشيدة من ألواح السندويج بنل سريع الإشتعال والمخالف لتعليمات السلامة في سوق ابو دشير الشعبي جنوب بغداد".



• بغداد الرصافة "فرق الدفاع المدني تخمد حريقاً وتنقذ عوائل سكنية من بناية تجارية سكنية في منطقة الأعظمية شارع سهام متولي دون تسجيل إصابات بشرية".

• محافظة المثنى "فرق الدفاع المدني تخمد حريق اندلع داخل عجلة حكومية في قضاء الرميثة دون تسجيل إصابات بشرية".

• محافظة الأنبار "فرق الدفاع المدني تخمد حريق اندلع داخل شاحنة براد على الطريق الدولي بمنطقة 7 كيلو في الرمادي مركز محافظة الانبار دون تسجيل إصابات بشرية".

• محافظة الديوانية "تمكنت فرق مديرية دفاع مدني الديوانية مركز دفاع مدني الديوانية من إخماد حادث حريق اندلع داخل سكن في منطقة النسيج دور التجاوز دون تسجيل إصابات بشرية".

• محافظة ميسان "مفارز معالجة القنابل غير المنفلقة في مديرية دفاع مدني مدني مدني ميسان وبالتعاون مع مديرية مكافحة الجريمة المنظمة ترفع ( ٥٢ ) مقذوف حربي عبارة عن قذائف مدفع وقنابل هاون في منطقة الطبر بمركز المحافظة وايداعها في الغرفة الحصينة بغية إتلافها لاحقاً وفق السياقات المعتمدة ".

