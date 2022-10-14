انت الان تتابع خبر لجنة برلمانية توجه طلباً لرئيسي الجمهورية والوزراء الجديدين يخص المياه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت اللجنة، وفق بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، ورد لـ الخليج 365، "نحن في لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية رئيسا واعضاء نتقدم بأصدق التهاني والتبريكات لرئيس الجمهورية المنتخب عبد اللطيف رشيد متمنيا له التوفيق والنجاح بمهامه الدستورية. كما نبارك لمحمد شياع السوداني تكليفه بتشكيل الحكومة التي نأمل ان تلبي متطلبات شعبنا العراقي الابي الصابر".وأضافت، أنها "تتوسم بالرئيسين الجديدين الخير الكثير ليكونوا ظهيرا وسندا في تطوير وتنمية القطاع الزراعي و دعم شريحة الفلاحين والمزارعين و سكان الاهوار والمهندسين الزراعيين و الاطباء البيطريين".

وأهابت اللجنة، بالرئيسين "العمل بجدية على استحصال حقوق العراق المائية من دول المنبع و نأمل ايضا من رئيس الوزراء المكلف من جعل تنمية القطاع الزراعي والمحافظة على حقوقنا المائية وادارة هذه المياه و مراعاة واقع الاهوار العراقية وسكانها المنكوبين من اولى اولوياته و تضمينها لبرنامجه الحكومي المنتظر و نأمل كذلك منه اختيار الشخصيات المشهود لها بالخبرة والكفاءة والاختصاص والنزاهة لتسنم مناصب وزارات الموارد المائية و الزراعة".