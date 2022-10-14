انت الان تتابع خبر أجواء غائمة وحرارة مستقرة.. تقرير مفصّل بطقس الأيام الأربعة المقبلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس يوم غد السبت، سيكون غائماً جزئياً واحيانا غائم في المنطقتين الوسطى والشمالية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً في الاقسام الوسطى والشمالية، في حين ستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".وأضاف البيان أن "طقس يوم الاحد سيكون غائماً جزئياً واحياناً غائم في عموم البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبي، بينما سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".

وأشار إلى، أن "طقس يوم الإثنين سيكون غائماً جزئياً واحياناً غائم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً واحياناً غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر تكون رعدية، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

ولفت البيان الى أن "طقس البلاد ليوم الثلاثاء المقبل سيكون غائماً جزئياً واحياناً غائم في عموم البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".