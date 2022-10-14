انت الان تتابع خبر مشهد يحبس الأنفاس.. مصعد كهربائي يتحرك أثناء إدخال مريض على سرير (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأظهر الفيديو اثنين من طاقم التمريض وهما يدخلان المريض على السرير إلى داخل المصعد، وبينما داخل الأول وسحب السرير المتحرك بالمريض إلى داخل المصعد تحرك فيما كان الباب مفتوحًا.

واضطر الممرض الذي كان في الاتجاه الآخر للسرير أن يترك المريض الذي انقلب السرير به داخل المصعد بينما أصيب الجميع بالصدمة، فيما لم يعرف ماذا حدث له أو للمرض الذي كان بالداخل.