"واقعة فريدة من نوعها".. شعار البومة يزين قميص برشلونة في مباراة الكلاسيكو

ونشر النادي الإسباني بيانا رسميا عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي وقال: "في إطار الشراكة بين نادي برشلونة والراعي الرسمي سبوتيفاي، سيخوض الفريق مباراة الكلاسيكو بقميص عليه شعار المغني العالمي دريك".

وبذلك سوف يتم استبدال الشعار الخاص بشركة سبوتيفاي وهي المنصة الصوتية الأكثر شهرة في جميع أنحاء العالم، ويتم وضع الشعار الخاص بالمطرب العالمي، وذلك سيكون خلال مباراة الكلاسيكو فقط.ويأتي هذا الأمر احتفالا بالإنجاز الذي حققه دريك مؤخرا، بعدما أصبح أول مغني يتم تشغيل أغانيه 50 مليار مرة على منصة سبوتيفاي.

ومن جانبه نشر المطرب الحائز على أكثر من 275 جائزة في حياته المهنية، صورة له بالقميص الذي سيرتديه برشلونة على حساباته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي.