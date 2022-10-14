انت الان تتابع خبر ارتفاع معدلات الطلاق في العراق.. أكثر من 7 حالات كل ساعة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – محليات

في آخر إحصائية شهرية عن حالات الزواج والطلاق في العراق، نشرها مجلس القضاء الأعلى، بلغ عدد الزيجات الجديدة في شهر أيلول الماضي قرابة 18 ألف حالة زواج، فيما بلغ عدد حالات الطلاق بينها نحو 5569 حالة طلاق أي تم تسجيل أكثر 185 في اليوم الواحد، حيث تصدر العاصمة بغداد القائمة بحالات الزواج والطلاق.

