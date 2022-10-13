انت الان تتابع خبر مجلس النواب ينفي تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائرة الإعلامية، في بيان مقتضب ورد لـ الخليج 365، أنه "لم يتم تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لغاية الآن".

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، اليوم، جلسة خاصة لانتخاب رئيس الجمهورية.

وأعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في وقت سابق من اليوم الخميس، عن جدول أعمال جلسة البرلمان.



وبحسب وثيقة حصلت عليها الخليج 365، فإن "جدول أعمال الجلسة رقم (6) يتضمن انتخاب رئيس الجمهورية".

وأضافت، أن "الجلسة ستبدأ في الساعة الحادية عشرة قبل الظهر".



