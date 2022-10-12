الأمم المتحدة تعتمد قراراً يدين محاولة روسيا ضم مناطق أوكرانية

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بغداد - ياسين صفوان - اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، قراراً يدين محاولة روسيا ضم مناطق دونيتسك وخيرسون ولوغانسك وزابوروجيا.



واعتبر القرار "الاجراءات الروسية ليس لها اي شرعية بموجب القانون الدولي"، واصفاً "الاستفتاءات غير قانونية واجريت داخل حدود اوكرانيا المعترف بها".

ودعت الامم المتحدة الدول الى "عدم الاعتراف بأي تغيير في المناطق الاوكرانية".