انت الان تتابع خبر "ميتا" توضح حول اختفاء المتابعين على موقع فيسبوك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الشركة، إن :"الشركة تعتذر عن الإزعاج، وتم العمل على حل المشكلة في أسرع وقت".

واضافت انه "خلال الساعات الماضية فوجئ العديد من مستخدمي موقع فيسبوك بخسارة الآلاف بل والملايين من متابعي حساباتهم، حيث أصبح الشائع ظهور عدد 9 آلاف متابع فقط لكل حساب، بينما العدد الحقيقي لمتابعي الحساب قبل حدوث هذا الأمر، كان يتخطى مئات الآلاف وقد يصل للملايين عند بعض المستخدمين، ولكن بعد عصر الأربعاء بدأ المستخدمون يرون الأعداد الحقيقية لمتابعيهم ما يوحي بحل المشكلة.



هذه القصة شغلت مستخدمي الموقع الأزرق وخاصة عندما اكتشفوا وقوعها مع مؤسس شركة ميتا نفسه، مارك زوكربيرغ، حيث أن حسابه ظل لعدة ساعات لا يظهر سوى 9 آلاف متابع، بينما عدد متابعيه الحقيقي يتخطى 119 مليون، والذي عاد لطبيعته قبل وقت قصير.

البعض أرجع القصة لخلل تقني، أو أنها بسبب رغبة شركة ميتا في حذف الحسابات الوهمية من فيسبوك، أو نتيجة اتجاه الشركة لتقليل عدد الموظفين مؤخرا، مما سبب أزمة في العمل نتج عنها ما حدث.



وتابعت أن "الفريق المختص عمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن ونعتذر عن أي إزعاج".