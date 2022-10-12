انت الان تتابع خبر الوطني الكردستاني: متمسكون بمنصب الرئيس ومرشحنا الرسمي صالح والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلن عضو الاتحاد الوطني الكردستاني فائق يزيدي، الأربعاء، عن تمسك حزبه بمنصب رئيس الجمهورية، فيما كشف أن المرشح الرسمي هو برهم صالح.



وقال يزيدي خلال حديثه لبرنامج "بالمختزل" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "السيد برهم صالح هو المرشح الرسمي لنا ولا يوجد أي مرشح تسوية لرئاسة الجمهورية".

وأضاف أن "الديمقراطي الكردستاني يمارس سياسة التظليل"، مشدداً "متمسكون بمنصب الرئيس كاستحقاق وطني".

وتابع يزيدي "سنذهب لجلسة الخميس وسنكرر سيناريو عام 2018"، مضيفاً "نعول على الديمقراطية وعلى أعضاء مجلس النواب".

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، يوم غد الخميس، جلسة تتضمن فقرة واحدة وهي انتخاب رئيس الجمهورية.