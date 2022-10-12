انت الان تتابع خبر الديمقراطي الكردستاني: هناك توافق وسوف تمرر الأمور بسلاسة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني هيثم المياحي، الأربعاء، عن وجود توافق قبيل جلسة البرلمان ليوم غد، فيما أشار الى أن الأمور ستمرر بسلاسة.



وقال المياحي خلال حديثه لبرنامج "بالمختزل" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "هناك توافقاً وسوف تمرر الأمور بسلاسة".

وأضاف المياحي أن "التمسك ببرهم صالح ليس من صالحهم"، في إشارة الى الاتحاد الوطني الكردستاني، مشدداً بالقول "نحن مع العراق ومع تشكيل حكومة عندما تخلينا على مرشحنا ريبير ودعمنا ترشيح عبد اللطيف رشيد".

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، يوم غد الخميس، جلسة تتضمن فقرة واحدة وهي انتخاب رئيس الجمهورية.