انت الان تتابع خبر أنشيلوتي يتخذ قراراً صارماً تجاه هازارد والان مع التفاصيل

هازارد حصل على فرصة ذهبية من أنشيلوتي، وذلك بعدما شارك أساسيا خلال مواجهة شاختار الأوكراني التي انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وعلى مدار 57 دقيقة، فشل هازارد في تقديم أي شيء يذكر، ليتم استبداله لصالح البرازيلي فينيسيوس جونيور.

ووصفت صحيفة "آس" الإسبانية، مستوى هازارد في مباراة شاختار بـ "المأساوي"، خاصة وأنه لم يصنع أو يهدد مرمى الخصم طوال الدقائق التي شارك فيها.