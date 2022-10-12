انت الان تتابع خبر "كاتيوشا" تستهدف حقلاً غازياً شمالي العراقي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "صواريخ كاتيوشا، سقطت ضمن محيط حقل كورمور في قضاء جمجمال في محافظة السليمانية".

وتعرض الحقل، عدة مرات لضربات صاروخية، فيما لم تحدد الجهات التي تقف خلف عمليات الاستهداف.



كورمور واحدة من قرى ناحية قادر كرم، في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية، والتي تعد من المناطق الغنية بالثروات الطبيعية، حيث تعمل فيها شركتا دانة غاز والهلال الإماراتيتين.

وحقل كورمور مُحاط بثلاث دوائر حماية أمنية "الدائرة الأولى والثانية شركات أمنية خاصة، والدائرة الثالثة هي من مسؤولية قوات البيشمركة".

وتقوم شركة "دانة غاز" وفق اتفاق مبرم عام 2007، مع سلطات إقليم كردستان، بإنتاج وتسويق وبيع البترول والغاز الطبيعي من حقلي كورمور وجمجمال في الإقليم.